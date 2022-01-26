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مصر: فصل نائب من مجلس الشيوخ بعد اعتدائه على امرأة

منذ ساعتين
علم مصر

علم مصر

الشروق
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قرر حزب مستقبل وطن في مصر فصل النائب مصطفى محمد سليمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب.

وكلف الحزب، في بيان له مساء اليوم، الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه.

وأكد الحزب أن “اتخاذه لتلك القرارت الفورية والعائلة تجاه النائب جاء في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجا عن المألوف في أوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر وذلك لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية”.

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