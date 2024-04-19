الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر قلقة بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي

منذ 3 ساعات
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة إن مصر عبرت عن “قلقها البالغ” تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، في أعقاب أنباء عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وحذرت مصر أيضا من “عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة علي أمن وسلامة شعوبها”.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري، أن الهدف الذي تم قصفه في إيران مطار عسكري في منطقة أصفهان.

وأضافت “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا أنها ستشن ضربة في إيران ولم تعبر عن موقف محدد”.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصراع الإيراني الإسرائيلي
هل يُعتبر الهجوم على أصفهان ردا إسرائيلياً؟
علما إيران وإسرائيل
بعد الرد الإسرائيلي على إيران.. دعوات دولية لـ"ضبط النفس"
مجموعة الدول السبع
وزراء خارجية مجموعة السبع: نعمل لمنع التصعيد بين إيران وإسرائيل

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار
غارات إسرائيلية على غزة
رويترز تكشف عن كارثة بغزة.. ضربة إسرائيلية واحدة تقضي على 5000 من أجنة أطفال الأنابيب
الصراع الإيراني الإسرائيلي
إسرائيل تبلغ واشنطن بتأجيل الرد على إيران.. ومصادر تكشف