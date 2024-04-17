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مصر للطيران تُعلق مؤقتاً رحلاتها بين القاهرة ودبي بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 41 دقيقة
أحد مطارات مصر

أحد مطارات مصر

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أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني في مصر، اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل 2024، أنها علقت مؤقتا رحلاتها بين القاهرة ودبي بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

وكان أصدر مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من اليوم، بيانا ذكر فيه أنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت سلطات المطار أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، مضيفا أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.

وقال طيران الإمارات، ومقره دبي، إنه علق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من الساعة الثامنة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.

وحول مطار دبي الدولي رحلات الوصول مؤقتا مساء الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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