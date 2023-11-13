مصر للطيران والملكية الأردنية تشهدان إلغاء متزايد في الحجوزات بسبب حرب غزة

قال رئيس شركة مصر للطيران يحيى زكريا (الاثنين 13-11-2023) إن الشركة تشهد إلغاء لبعض الرحلات نتيجة الحرب في غزة، لكنها لم تصل إلى مستوى شديد التأثير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إن الشركة تشهد بعض الانخفاض في حركة الطيران نتيجة للحرب في غزة التي أجبرت الشركة أيضا على التحليق عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ووقعت شركة مصر للطيران اتفاقا في معرض دبي للطيران مع إير ليس كورب لاستئجار 18 طائرة جديدة من طراز بوينج 737 ماكس.

كما وقعت شركة الملكية الأردنية طلبية لشراء ست طائرات بوينج 787 دريملاينر خلال معرض دبي للطيران، والتي قال المجالي إنها تتضمن طلبيتين لشراء طائرتين 787 كانت قد ألغتهما في وقت سابق.