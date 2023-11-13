الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر للطيران والملكية الأردنية تشهدان إلغاء متزايد في الحجوزات بسبب حرب غزة

منذ 10 دقائق
الخطوط الملكية الأردنية - أرشيفية

الخطوط الملكية الأردنية - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال رئيس شركة مصر للطيران يحيى زكريا (الاثنين 13-11-2023) إن الشركة تشهد إلغاء لبعض الرحلات نتيجة الحرب في غزة، لكنها لم تصل إلى مستوى شديد التأثير.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إن الشركة تشهد بعض الانخفاض في حركة الطيران نتيجة للحرب في غزة التي أجبرت الشركة أيضا على التحليق عبر مسارات أطول وأكثر تكلفة إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ووقعت شركة مصر للطيران اتفاقا في معرض دبي للطيران مع إير ليس كورب لاستئجار 18 طائرة جديدة من طراز بوينج 737 ماكس.

كما وقعت شركة الملكية الأردنية طلبية لشراء ست طائرات بوينج 787 دريملاينر خلال معرض دبي للطيران، والتي قال المجالي إنها تتضمن طلبيتين لشراء طائرتين 787 كانت قد ألغتهما في وقت سابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشيكل الإسرائيلي
بلومبرغ تكشف أرقام "ضخمة" لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي.. مليار دولار كل أربعة أيام!
مبنى المفوضية الأوروبية
مساهمة مالية "كبيرة" من الاتحاد الأوروبي في مؤتمر كوب 28
مجمع الشفاء في غزة
غزة تحت النار
حرب إسرائيليّة على المستشفيات.. غزّة باتت عاجزة عن إحصاء شهداءها

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
طائرات مسيرة- أرشيفية
"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟