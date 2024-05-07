مصر: لن نتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع في غزة

أكد مصدر مصري مرموق أنه لا صحة لأي تقارير تناولت تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة، وأوضح أن مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع في القطاع.

في سياق متصل وصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية مساء اليوم إلى القاهرة قادماً من الدوحة للمشاركة في مفاوضات اتفاق الهدنة

وأعلنت حماس أن الوفد سيتابع الجهود مع الوسطاء في مصر وقطر لإنجاز اتفاق وقف العدوان في قطاع غزة مؤكدة أن الوفد يضم زاهر جبارين وغازي حمد ومحمد نصر

ومن قبل أعلن مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة.

وقال إن مصر تبذل جهودا مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وكانت مصر قد اعتبرت أن هذا التصعيد الخطير في رفح يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الفلسطينيين في غزة.

ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة