الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر: ما قيل ضد الأونروا لم يُقل ضد مقتل 26 ألف فلسطيني في غزة

منذ 10 دقائق
سامح شكري

سامح شكري

A A A
طباعة المقال

اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، أثناء لقاء جمعه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في قصر التحرير وسط العاصمة القاهرة، أن الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني.

وناقش شكري وبن فرحان تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك في السودان ومنطقة القرن الإفريقي.

وترأس الوزيران لجنة المتابعة والتشاور السياسي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه في منصة “إكس”.

وبعد اجتماع الوزيرين أشار شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي إلى أن أزمات المنطقة تزداد تعقيدا، وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن استمرار أزمة غزة يجعل المجتمع الدولي على مفترق طرق، مضيفا “المخاطر في البحر الأحمر كانت بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة”.

وحول الاتهامات الموجهة إلى وكالة غوث اللاجئين “الأونروا” قال شكري: لابد أن يكون هناك تحقيق في الاتهامات وليس استباقا للإدانة”. مؤكدا “تفاجأنا بالاتهامات الموجهة للأونروا”.

بن فرحان: نحتاج قرارا دوليا إلزاميا لإيقاف العدوان على غزة

من جانبه قال الوزير السعودي: “الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، والمطلوب إلزام إسرائيل بالقانون الدولي”.

ودعا بن فرحان إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، رافضا سياسة التجويع والحصار لأبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، مشددا على أهمية وجود تحرك دولي واحد تجاه هذا الأمر، واستمرار نفاد المساعدات الإنسانية.

وشدد الوزير السعودي في المؤتمر الصحفي مع نظيره شكري، على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات. مؤكدا أن مخالفة إسرائيل للقوانين الدولية راح ضحيتها 30 ألف فلسطيني في غزة.

ونوه في هذا الجانب إلى أننا “نحتاج قرارا دوليا ذا قيمة وإلزامية لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

مهند المبيضين
الأردن: الهجوم على القوات الأمريكية وقع في سوريا وليس على أرض المملكة
اقتصاد إسرائيل يعاني بسبب الحرب على غزة
مدير وكالة التصنيف الائتماني: الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب خارج غزة
جنود أمريكان
مسؤول أمريكي لـ رويترز: نراقب نحو 34 فرداً للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ إثر هجوم الأردن

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني