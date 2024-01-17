مصر.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق على مشروع قانون يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية “للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية راس قطارة بالصحراء الغربية”.

وجاء في البيان أن وزارة البترول تبرم ‭‭بموجب مشروع القانون‬‬، عقدا “مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إبكس إنترناشيونال إينري هولدنجز وشركة إينا–اندستريا نافتا دي–دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله..، وذلك بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج”.

وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزا إقليميا للطاقة.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.