مصر.. محامي مبارك والسادات يتولى الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة

أعلن المحامي المصري المخضرم “فريد الديب” قبوله الدفاع عن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام في مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، مشيرا إلى أن مرافعة القاضي هي كلمة السر.

وأكد الديب، أن قبوله الدفاع عن قاتل الطالبة جاء بعد تلقية العديد من الاتصالات من مصريين مقيمين بالخارج للدفاع عن محمد عادل.

وكشف المحامي الديب لموقع ”القاهرة 24“ المحلي، السبب الرئيس الذي دفعه لقبول الدفاع عن محمد عادل، وهو ما قام به القاضي قبل الحكم، حيث أدلى برأيه الشخصي في القضية قبل نطق الحكم، وهذا ما يجعله غير صالح لنظر الدعوى.

وأوضح الديب أنه سوف يستند في دفوعه إلى الكلمة التي ألقاها أعظم قاضٍ في محكمة النقض وجدي بك عبد الصمد عن العدالة، ونظر الدعوى وقوة القاضي، وضرورة الزج برأيه وبيانه واتجاهاته، قبل صدور الأحكام.

وبين أنه لن يكترث بالهجوم الذي سيتعرض له على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يكترث بما يقوله الرأي العام بشأن نيرة أشرف، مؤكدا أنه تولى العديد من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وغالبا ما يكون الرأي العام على خطأ، بحسب تعبيره.

ونقل موقع ”القاهرة 24″، عن المحامي المصري الذي كان محامي الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أنه يقبل من حيث المبدأ الدفاع عن محمد عادل.

وأشار المحامي إلى أن ما هاله بالأمر، على حد تعبيره، هو إفصاح القاضي عن تحويل أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة المفتي لتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

وكشف المحامي المصري الشهير، في تصريح أدلى به للموقع المحلي، أن من تحدث معه للترافع عن محمد عادل، لا تربطه أي صلة قرابة بمحمد عادل كما لا يعرف أسرته ولا يوجد أي تواصل بينه وبينها.

وأكد أنه لن يتطرق لموضوع الدية الذي كان محامي الدفاع الحالي عن محمد عادل، قد طرحه وأطلق حملة مثيرة للجدل لجمع مبلغ 5 ملايين جنيه، لإنقاذ محمد عادل من عقوبة الإعدام، على حد قوله.

لم يكن مبارك الرئيس الوحيد الذي ترافع عنه فريد الديب، فقد سبقه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعدما أصبح “الديب” محامي الرئيس حينها في قضية التشهير التي أقامتها أسرة السادات ضد صحيفة العربي الناصري المصرية التي اتهمت الرئيس الراحل حينها بـ“الخيانة“.

سلسلة مرافعات القضايا المثيرة للجدل، لفريد الديب عديدة، فقد ترافع المحامي الشهير من قبل، عن الأديب العالمي نجيب محفوظ، والدكتور سعدالدين إبراهيم، والدكتور أيمن نور، وإبراهيم سعدة، وعدد كبير من الفنانين منهم فيفي عبده ويسرا، وثناء شافع، ونجوى فؤاد.

وكانت آخر القضايا التي ترافع فيها فريد الديب، وشغلت الرأي العام، الدفاع عن رجل الأعمال المصري، حسن راتب في القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا بـ“قضية الآثار الكبرى، والتي قضت فيها المحكمة بسجن راتب 5 سنوات فقط.