مصر: مفاوضات سد النهضة لم تشهد تغيراً ملموساً

أكدت مصر أن مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة لم تشهد تغيراً ملموساً، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية ختام المفاوضات من دون تفاصيل تذكر.

هذا وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدة أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به.

وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والتي انطلقت في القاهرة أمس الأحد 27\8\2023 من دون جديد.

وأعلنت أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد في أديس أبابا، خلال سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات الثلاثية ستعزز التعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان، ومتعهدة بالفوائد الهائلة التي تجنيها مصر والسودان من سد النهضة.