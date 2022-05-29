مصر.. مقتل 10 إرهابيين بمداهمة للجيش شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل 10 عناصر إرهابية خلال مداهمة في شمال سيناء.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري فإن القوات عثرت بحوزة الإرهابيين على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة وكميات من مادة شديدة الانفجار.

وأكد البيان أنه تم التحفظ على جثث العناصر الإرهابية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ولفت إلى أنه تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب؛ حيث ضُبطت معه بندقية آليه وخزينتا ذخيرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

وتواصل قوات الجيش المصري جهودها للقضاء على الجماعات “الإرهابية” في سيناء.

وكانت القوات المسلحة المصرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمات لعدد من الأوكار في سيناء.

ووفقا لبيان نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عبر حسابه في “تويتر”، فقد أكّد أن الجيش المصري يواصل جهوده فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء، معلنًا مقتل (4) أفراد تكفيريين”، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم .

المتحدث العسكري أفاد بأنّ القوات المصرية حاصرت ودمّرت عددًا من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، لافتًا إلى أن القوات الجوية نجحت فى تدمير 3 عربات دفع رباعي، وعدد من الأوكار شمالي سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.