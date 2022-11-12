مصر.. مقتل 19 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بالدقهلية

ذكرت وزارة الصحة المصرية، السبت، أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية في شمال البلاد.

وأضافت أن الحافلة انقلبت وسقطت في ترعة الرياح التوفيقي بالمحافظة التي تقع بشمال البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن حوالي 35 شخصا كانوا في الحافلة وإن الحادث وقع “نتيجة السرعة وأثناء محاولة السائق تخطي سيارة أمامه اختلت عجلة القيادة وسقطت الحافلة في الترعة”.

وكان مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية قال إن الحادث تسبب في مصرع 16 شخصا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب 6 آخرون وجرى نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي، وجاري التعامل مع الحالات.

وبحسب شهود العيان فإن الحافلة كانت تحمل أكثر من 30 راكبا وكان متجها إلى مدينة المنصورة، وسقط في مياه ترعة “الرياح التوفيق” أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 13 شخصا من الغرق.

في حين هرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى إنقاذ عدد من المواطنين من ركاب الحافلة، وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.