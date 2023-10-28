مصر.. مقتل 28 شخصاً وإصابة 60 في حادث تصادم بين عدة سيارات

ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن نحو 28 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون السبت 28\10\2023 في حادث تصادم بين عدة سيارات في محافظة البحيرة على بعد نحو 132 كيلومترا شمالي العاصمة القاهرة.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مصادر بالشرطة قولها إن التصادم وقع بسبب تسرب زيت من سيارة مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض السيارات.

وفي آخر المستجدات دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجميع إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة وذلك في أعقاب سقوط طائرات مسيرة على مدينتين مصريتين تطلان على البحر الأحمر أمس الجمعة 27\10\2023.

وقال السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في القاهرة إن المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد.

وشدد على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وأنها لا تريد أن يتسع الصراع إقليميا.