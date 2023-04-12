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مصر.. مقتل 6 وإصابة 3 آخرين في حادث مروري

منذ 8 دقائق
حادث في مصر- أرشيفية

حادث في مصر- أرشيفية

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قال مصدران أمنيان، الأربعاء، إن ستة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في محافظة الجيزة المصرية.

وأضاف المصدران أن الحادث أوقع أيضا ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح المصدران لرويترز أن الحادث جاء نتيجة انقلاب حافلة صغيرة واصطدامها بسور أسمنتي على الطريق السياحي بين محافظتي الجيزة والفيوم الواقعتين جنوبي القاهرة بسبب السرعة الزائدة خلال محاولة لتفادي إحدى المركبات الأخرى.

وقال المصدران إن الحافلة كانت متجهة من الجيزة إلى بني سويف.

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