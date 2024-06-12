مصر.. مصدر يكشف موعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

نقلت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، أن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، سوف تؤدي اليمين الدستورية بعد نهاية عطلة عيد الأضحى.

ونقلت قناة “إكسترا نيوز”، عن مصدر حكومي وصفته بالمطلع، أن مدبولي “يكثف لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية، من الخبرات الوطنية دوليا ومحليا”.

وأوضح المصدر أن “حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قدم مدبولي استقالة الحكومة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قبلها بدوره، وكلفه فورا بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي كلف مدبولي “بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية”.

وأضاف البيان أن التكليفات تضمنت “مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق”.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.