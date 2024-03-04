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مصر: ندرس مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس

منذ 6 دقائق
قناة السويس

قناة السويس

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أفاد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، أن مصر تدرس مشروع “الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة”، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

وأضاف ربيع أن هذا المشروع “يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي”.

وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع “ما زال في مرحلة الدراسة”.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن هذا الممر المائي، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات مسلحي حركة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

    المصدر :
  • رويترز

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