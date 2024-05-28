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مصر والإمارات تواصلان المحادثات في صفقة رأس الحكمة

منذ دقيقتين
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 قال مصدر بارز في قطاع السياحة المصري إن المفاوضات لا تزال جارية بين مصر والإمارات بشأن عقود مشروع تطوير رأس الحكمة الضخم على ساحل البحر المتوسط ​​في مصر.

ووافقت شركة القابضة (إيه.دي.كيو) في أبوظبي في فبراير شباط على دفع 24 مليار دولار مقابل حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة، لكن ما يصل إلى 150 مليار دولار من الأعمال الإضافية على المحك أيضا.

وقال نادر الببلاوي رئيس لجنة تيسير الأعمال في غرفة شركات السياحة المصرية أمس الاثنين على هامش مؤتمر للسفر في الرياض إن البلدين الآن في مرحلة وضع اللمسات النهائية على العقود ولم يتم التوصل إلى شيء ملموس بعد.

ولم يحدد الببلاوي جوانب الصفقة التي تناولها التفاوض وقال إن الجدول الزمني للمشروع غير واضح.

وأضاف أن الأموال ما زالت تتدفق لكن لا يوجد جدول زمني معروف.

    المصدر :
  • رويترز

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