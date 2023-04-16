مصر وجنوب السودان يعرضان الوساطة بين الأطراف السودانية

عرضت مصر وجنوب السودان (الأحد 16-4-2023) الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد المواجهات التي بدأت بينهما أمس السبت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

ووفقا لبيان للرئاسة المصرية فقد ناشدت جارتا السودان الأطراف السودانية “تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي”، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير.

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن الجانبين غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الشريكة التي تحولت إلى خصم. وأدت هذه التوترات إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لإعادة البلاد إلى فترة انتقالها القصيرة الأمد إلى الديمقراطية، والتي خرجت عن مسارها.