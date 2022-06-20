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مصر وشيفرون توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن غاز شرق المتوسط

منذ 45 دقيقة
خطوط الغاز المصري

خطوط الغاز المصري

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وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة شيفرون ومقرها الولايات المتحدة، اتفاقاً أولياً يوم الاثنين، لتفقد إمكانية إرسال غاز طبيعي من حقول في البحر المتوسط إلى مصر لمعالجته وتصديره.

وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الاثنين أن “إيجاس” وشيفرون، وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط.

واشترت شيفرون قبل نحو عامين حصة تبلغ نحو 40 بالمئة في حقل غاز طبيعي ضخم في البحر المتوسط قبالة الساحل الإسرائيلي. وأضاف بيان الوزارة أن شيفرون تعتزم كذلك حفر أول بئر استكشافية في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط في سبتمبر أيلول القادم.

وقالت الشركة الأمريكية إنها تدرس إسالة الغاز في المنطقة، بما يتضمن استخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال العائمة والتي تشمل استخدام السفن أو المنصات البحرية في تسييل الغاز لتحميله على ناقلات.

وقالت شيفرون “نتطلع لمواصلة بناء علاقاتنا مع إيجاس والحكومة المصرية”. وإذا تم التوصل لاتفاق نهائي يمكن أن يتاح الغاز للسوق المحلية المصرية أو يُحول إلى غاز طبيعي مسال.

    المصدر :
  • رويترز

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