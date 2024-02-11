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مصر: يمكن استيعاب جزء من تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس

منذ 12 دقيقة
سفينة تجارية قي قناة السويس

سفينة تجارية قي قناة السويس

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أفاد وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، أن يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.

وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.

ويعد البحر الأحمر، الطريق الوحيد المؤدي إلى قناة السويس، إذ يربط بعضاً من أكبر مستهلكي العالم للسلع القابلة للتداول في أوروبا مع كبار الموردين في آسيا.

وتستحوذ قناة السويس على نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي حركة الحاويات العالمية، وأكثر من تريليون دولار من البضائع سنوياً، ويمر من خلال البحر الأحمر نحو 80 مليون طن سنوياً من الحبوب عبر قناة السويس.

    المصدر :
  • رويترز

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