مصر.. 1.3 مليون جرعة إضافية من لقاح “جونسون آند جونسون” من الولايات المتحدة

تسلمت مصر 1.3 مليون جرعة إضافية من لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لكورونا عبر مبادرة “كوفاكس” العالمية لتوزيع اللقاحات، قدمتها الولايات المتحدة.

وأشار السفير الاميركي في القاهرة جوناثان كوهين إلى أن “التبرع بـ1.3 مليون جرعة من لقاحات “جونسون آند جونسون، يصل بإجمالي اللقاحات المقدمة من الولايات المتحدة لمصر إلى ما يقرب من 10 ملايين جرعة، بين أكثر من 89 مليون جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة لإفريقيا حتى الآن”.

وأضاف: “تبرعنا باللقاحات اليوم يؤكد التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية”.

وأوضح أنه “سيتم توزيع اللقاحات بشكل سريع على مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان في جميع أنحاء البلاد، تمهيدا لتطعيم المصريين والمقيمين بها”.

ولفت إلى أن “الولايات المتحدة تتعاون مع مصر في مكافحة الوباء بشكل واسع النطاق، ففي بدايته أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة، ثم قدمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، استفاد منها حوالي 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي المطلوب”.

وتابع: “الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر تنقذ الأرواح وتساعد مصر على التحرك نحو التعافي الاقتصادي.