الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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وسط توقعات بفوز السيسي بولاية ثالثة.. مصر تعلن نتائج انتخابات الرئاسة

منذ 19 دقيقة
الانتخابات المصرية

الانتخابات المصرية

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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الاثنين نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت الأسبوع الماضي وسط توقعات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة ستبقيه في الحكم حتى عام 2030.

وأجريت الانتخابات في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية وتحاول إدارة مخاطر امتداد الحرب في قطاع غزة المجاور إلى شبه جزيرة سيناء.

وقال بعض الناخبين إن اندلاع الصراع في غزة شجعهم على التصويت لصالح السيسي، الذي لطالما قدم نفسه على أنه حصن للاستقرار في منطقة مضطربة.

وأُجريت الانتخابات داخل مصر على مدى ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول، وسعت الدولة ووسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة إلى تعزيز نسبة المشاركة لتتجاوز نسبة 41 بالمئة المسجلة في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2018.

وتنافس أمام السيسي ثلاثة مرشحين آخرين، لم يكن أي منهم من الشخصيات البارزة.

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