مصر.. 45.4% من الناس غير قادرين على تحمّل تكلفة نظام غذائي كاف

تمرّ دول العالم بشكل عام، والفقيرة بشكل خاص، بأزمات على صعيد الأمن الغذائي نتيجة شح الإمدادات الذي تسببت به الحرب الأوكرانية.

في هذا الاطار، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرًا يرصد حالة الأمن الغذائي والتغذية في الدول العربية، أفاد بأن 45.4% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن (الفاو) تقريرها الذي أفاد بأن 84.8% لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي، ما يسبب مشاكل صحية مثل السمنة وسوء التغذية وفقر الدم فضلا عن التكاليف الباهظة المرتبطة بذلك.

وأشارت المنظمة الى أن مصر تواجه تحديات في ما يتعلق بالأمن الغذائي تسبق فترة تفشي الجائحة، إلى جانب عوامل ضغط ترهق نظامها الغذائي، من بينها ندرة المياه والأراضي والاعتماد على الواردات الغذائية والتضخم السكاني والتغيرات غير الصحية في الأنظمة الغذائية.

يشار إلى أن مصر مثل الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تمتلك سجلًا جيدا عندما يتعلق الأمر باستدامة النظام الغذائي بشكل عام.

وترصد دراسة الفاو البلدان على أساس استدامة الغذاء من الصفر إلى 1، إذ يشير الصفر إلى التصنيف الأدنى والـ 1 هو الأعلى.، حصلت مصر خلالها على 0.32 مقارنة بـ 0.38 لتونس والمملكة العربية السعودية و0.52 للإمارات و0.70 للولايات المتحدة.

وتحذر الفاو من أنه في أغلب الأحيان تصدر البلدان التي تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي والتغذية المكونات الرئيسية لنظام غذائي صحي مثل الفواكه والخضروات والأسماك، بينما تستورد الحبوب المكررة والدهون والسكر، وهي المكونات الأساسية للأنظمة الغذائية غير الصحية.