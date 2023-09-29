الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نائب أميركي يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر

منذ 39 دقيقة
غريغوري ميكس

غريغوري ميكس

A A A
طباعة المقال

أعلن العضو الديمقراطي البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، النائب غريغوري ميكس، اليوم الجمعة أنه طلب من وزارة الخارجية “تعليق” جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

وتابع في بيان نشره على منصة إكس، تويتر سابقا “يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.

وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.

وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.

لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة.

وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

وبرز موضوع المساعدات الأمريكية لمصر هذا الأسبوع بعد اتهام السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقبول رِشى مقابل ممارسة النفوذ لمساعدة الحكومة المصرية. ودفع مينينديز ببراءته.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أمطار غزيرة تغرق طرق نيويورك
نيويورك.. شوارع مغلقة وتعطيل حركة مترو الأنفاق والمطارات
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو.. حشود كبيرة للاحتفال بذكرى الانقلاب
علم إيطاليا
إيطاليا: يتعين نقل المهاجرين للدول التي تدعم منظمات الإنقاذ

الأكثر قراءة

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة
فيديو.. مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" في مكة المكرمة
الاعلامي نيشان والاعلامية المصرية ياسمين عز
ياسمين عز تعلن مقاضاة نيشان بعد سخريته منها