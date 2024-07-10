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مصفاة الزور الكويتية تبيع 130 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت لتحميل يوليو

منذ 11 ساعة
علم الكويت

علم الكويت

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قالت مصادر في السوق اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024،إن مصفاة الزور الكويتية أرست عطاءها الفوري لزيت وقود بنسبة كبريت منخفضة بشدة عند 0.5 بالمئة للتحميل في وقت لاحق من يوليو تموز.

وأضافت المصادر أن بيع الشحنة لشركة تجارية جاء بخصم يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات لكل طن على أسعار الشحن إلى سنغافورة لبيع زيت وقود منخفض الكبريت بشدة بنسبة 0.5 بالمئة على أساس تسليم ظهر السفينة في الكويت، بلا تغير يذكر عن العطاء الفوري السابق.

وطرحت المصفاة 130 ألف طن من المنتج للتحميل في 21 و22 يوليو تموز عبر عطاء حل أجله في التاسع من يوليو تموز.

ورجحت المصادر وصول الشحنة للشرق الأوسط بدلا من آسيا بالنظر إلى السعر ومعدلات الشحن الحالية.

وتتجه صادرات الكويت من زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة إلى التراجع منذ مايو أيار مع تحويل المزيد من الوقود إلى أغراض توليد الطاقة الكهربائية في شهور الصيف.

    المصدر :
  • رويترز

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