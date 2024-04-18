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مصور رويترز محمد سالم يفوز بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية لعام 2024

منذ 27 دقيقة
المصور محمد سالم

المصور محمد سالم

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أعلنت لجنة التحكيم في جائزة أفضل صورة صحفية عالمية، الخميس 18 نيسان/أبريل 2024، عن فوز مصور وكالة رويترز، محمد سالم، بالجائزة لعام 2024.

وتم تكريم سالم عن صورته المؤثرة التي تظهر امرأة فلسطينية تحتضن جثة ابنة أخيها البالغة من العمر خمس سنوات في قطاع غزة.

وجرى التقاط الصورة في 17 أكتوبر تشرين الأول 2023 في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة، حيث كانت العائلات تبحث عن أقاربها الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

والصورة الفائزة لسالم تظهر إيناس أبو معمر (36 عاما) وهي تبكي وتحمل جثة الطفلة سالي المغطاة بملاءة في مشرحة المستشفى.

وقالت مؤسسة ورلد برس فوتو، ومقرها أمستردام، أثناء إعلانها عن جوائزها السنوية إن من المهم إدراك المخاطر التي تواجه الصحفيين الذين يغطون الصراعات.

وأضافت أن 99 صحفيا وموظفا إعلاميا قتلوا وهم يغطون الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ هجوم الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وما تلا ذلك من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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