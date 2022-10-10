الأثنين 14 ربيع الأول 1444 ﻫ - 10 أكتوبر 2022 |
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مطارات أمريكية تتعرض لـ"هجوم سيبراني" مصدره روسيا

منذ 3 دقائق
مطار أمريكي- أرشيفية

مطار أمريكي- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، أن هجومًا سيبرانيًا تعرضت له عدة مطارات في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الهجوم مصدره روسيا.

ونقلت قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن مسؤول كبير قوله إن تلك الهجمات لم تؤثر على “عمليات مراقبة الملاحة الجوية والاتصالات والنقل”.

لكن المسؤول أوضح أن الهجمات تسببت “بمنع وصول الجمهور إلى نطاقات الويب العامة التي تبلغ عن أوقات الانتظار والازدحام في المطارات”.

من جهته، قال رئيس قسم تحليل المعلومات الاستخبارية في شركة الأمن السيبراني “Mandian”، جون هولتكويست، إن “أكثر من 12 موقعًا إلكترونيًا للمطارات تأثرت بهجوم (رفض الخدمة)”.

وأشار هولتكويست إلى أن “هذا النوع من الهجوم يثقل كاهل المواقع بشكل أساسي عن طريق تشويشها بمستخدمين اصطناعيين”.

وعبر خبير الأمن السيبراني عن اعتقاده أن “كيلنت”، وهي مجموعة قراصنة موالية لروسيا، كانت وراء الهجوم، مؤكدًا أيضًا “عدم وجود أي دليل على تورط الحكومة الروسية في ذلك”.

يذكر أن مجموعة “كيلنت” تنشط منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث استهدفت العديد من حلفاء كييف وزعمت مؤخرًا أنها اخترقت مواقع حكومية في الولايات المتحدة.

كما أن المجموعة تعمل على المستوى الدولي ومعروفة بتنفيذها لهجمات في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لخبراء الأمن السيبراني.

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