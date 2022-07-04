مطار أربيل يمنع طائرة إيرانية من الهبوط

منعت السلطات في مطار أربيل، يوم الإثنين، طائرة إيرانية من الهبوط، بسبب ما أسمته عدم التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة في البلاد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

ونقل موقع ”بغداد اليوم“ عن أحمد هوشيار مدير مطار أربيل الدولي قوله، إنه ”كان من المقرر أن تقوم إحدى طائرات الخطوط الجوية الإيرانية، بأول رحلة من أورمية إلى أربيل، ولكن لم يسمح لها بالهبوط في مطار أربيل، لعدم التزامها بالإجراءات القانونية“.

وأوضح هوشيار، أنه ”منذ أربعة أيام طلبنا من الخطوط الجوية الإيرانية، تقديم معلومات حول الطائرة وركابها وحمولتها كإجراء طبيعي يتم اتخاذه دائما“.

وأضاف أن ”الخطوط الإيرانية رفضت تقديم المعلومات، لذلك لم يتم السماح للطائرة بالهبوط“.

وأوضح “هوشيار” أنه تم ابلاغ سلطات المطار بتوجه الطائرة إليه قبل ربع ساعة من محاولتها الهبوط في مطار اربيل لكننا منعناها وأرسلناها إلى مطار بغداد الدولي”.

في سياق اخر، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، أمس الأحد، عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، ذكر بيان لإدارة المطار، أن “إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لكافة مسافريها الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية”.

وأضافت، أن “مدى الرؤية وصل لـ 600 م، بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار”.