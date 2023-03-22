مطار حلب يخرج عن الخدمة بعد غارات إسرائيلية ألحقت به أضراراً جسيمة

هزت عدة انفجارات متتالية فجر (الأربعاء 22-3-2023) مناطق في مدينة حلب وريفها شمال سوريا، ناتجة عن غارات بأربعة صواريخ إسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي “ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار”.

وأضافت الوزارة في بيان على فيسبوك “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم”.

وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر.

وعلى مر السنوات الماضية، استهدفت الضربات الإسرائيلية الداخل السوري بضربات طالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

إلا أنها خلال الأشهر الماضية بات تركيزها ينصب بشكل أكبر على المطارات ومحيطها، بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان، ومن ضمنها “حزب الله”.