مطار دبي الدولي يعلن تقليص عدد الرحلات القادمة مؤقتا

قال مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، إنه سيقلص مؤقتا عدد الرحلات القادمة اعتبارا من الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة ولمدة 48 ساعة لتسريع إجراءات عودة العمل لوضعه الطبيعي بعد الأمطار والفيضانات التي اجتاحت الإمارات قبل ثلاثة أيام.

في وقت سابق الثلاثاء، قالت مطارات دبي، في حسابها عبر منصة “إكس”، إنه “تم تعليق العمليات مؤقتًا في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، لكنها استؤنفت منذ ذلك الحين”، وأشارت إلى وجود تراكمات للمياه على الطرق المؤدية إلى المطار.

ونصحت مطارات دبي المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، لافتة أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

يأتي هذا في وقت أصدر مجلس الوزراء توجيهات بتمديد العمل عن بعد حتى غدًا الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية. في حين يُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة، بحسب وام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، استمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، فيما سيكون الطقس غائمًا جزئيًا بوجه عام، غدًا الأربعاء، وفقا لـ وام.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس سيكون رطبًا ليل الأربعاء وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.