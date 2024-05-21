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مطار دبي يسجل 23 مليون مسافر في الربع الأول/2024 ويتوقع تحقيق رقم قياسي سنوي

منذ 29 ثانية
حركة المسافرين بمطار دبي- أرشيفية

حركة المسافرين بمطار دبي- أرشيفية

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قالت مؤسسة مطارات دبي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يسجل المطار الرئيسي في دبي عددا قياسيا من الركاب هذا العام بعد زيادة 8.4 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي في بيان أن المطار استقبل حوالي 23 مليون مسافر في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار، مشيرة إلى أن الارتفاع كان مدفوعا بشكل جزئي بزيادة عروض الوجهات التي تقدمها شركة طيران الإمارات وشقيقتها شركة طيران فلاي دبي منخفضة التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث في بيان “مع بداية قوية للربع الثاني وتوقعات متفائلة لبقية العام، قمنا بمراجعة توقعاتنا لهذا العام إلى 91 مليون ضيف، متجاوزة الرقم القياسي السنوي السابق لحركة المرور البالغ 89.1 مليون في عام 2018”.

    المصدر :
  • رويترز

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