مطار دبي يسجل 23 مليون مسافر في الربع الأول/2024 ويتوقع تحقيق رقم قياسي سنوي

قالت مؤسسة مطارات دبي اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يسجل المطار الرئيسي في دبي عددا قياسيا من الركاب هذا العام بعد زيادة 8.4 بالمئة في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي في بيان أن المطار استقبل حوالي 23 مليون مسافر في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى مارس آذار، مشيرة إلى أن الارتفاع كان مدفوعا بشكل جزئي بزيادة عروض الوجهات التي تقدمها شركة طيران الإمارات وشقيقتها شركة طيران فلاي دبي منخفضة التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث في بيان “مع بداية قوية للربع الثاني وتوقعات متفائلة لبقية العام، قمنا بمراجعة توقعاتنا لهذا العام إلى 91 مليون ضيف، متجاوزة الرقم القياسي السنوي السابق لحركة المرور البالغ 89.1 مليون في عام 2018”.