مطار دبي يشهد زيادة في حركة المسافرين

قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي اليوم الواقع في 17 آب 2022 إن أكثر من 14 مليونا سافروا عبر المطار في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للعام إلى 62.4 مليون مسافر.

وكان هذا هو الربع التاسع على التوالي الذي شهد أعدادا أكبر من المسافرين مقارنة بالربع السابق مع ارتفاع الطلب على السفر الدولي وسط تخفيف القيود للحد من تفشي جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقالت مطارات دبي في بيان إن مطار دبي فحص 14.2 مليون مسافر في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال 4.9 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

واستقبل المطار، وهو الأكثر ازدحاما بالمسافرين الدوليين في العالم، 27.9 مليون في النصف الأول، أي أكثر من ضعف العدد قبل عام وأقل بقليل من 29.1 مليون تم تسجيله في عام 2021 بالكامل.

وقالت الشركة المشغلة إنها تتوقع أن يستقبل المطار الآن 5.6 مليون مسافر في المتوسط كل شهر حتى بقية العام، معدلة بالرفع توقعاتها السنوية سبعة بالمئة.

وقالت مطارات دبي إن مطار دبي الدولي استعاد 67.5 بالمئة من حركة المسافرين قبل الجائحة، لتقارن الستة أشهر الأولى من هذا العام بالفترة نفسها من عام 2019.

وسجل المطار انخفاضا في أحجام الشحن 18.9 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 910075 طنا. وعزت مطارات دبي أحد أسباب ذلك إلى تخفيض الطاقة الاستيعابية لمدة 45 يوما للقيام بأعمال صيانة مقررة للمدارج.

كما نقلت شركات الشحن الكبرى رحلاتها إلى مطار آخر في دبي في مارس آذار.