مطار دمشق خارج الخدمة إثر الغارات الإسرائيلية

دوت فجر الإثنين 2/1/2023 انفجارات قوية بأنحاء العاصمة السورية دمشق جراء قصف إسرائيلي طال مواقع الميليشيات الإيرانية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات استهدفت مواقع لميليشيات حزب الله والحرس الثوري جنوب دمشق.

كما أضافت المصادر أن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية تسببت في تعطيل الخدمات في مطار دمشق، وأخرجته عن الخدمة.

وكشفت أن الغارات استهدفت 3 مواقع في مطار دمشق الدولي.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا خبر الضربات الإسرائيلية، وقالت إنها استهدفت المنطقة الجنوبية بالعاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت قوات النظام في بيان، مقتل عسكريين اثنين جراء الغارات الإسرائيلية، فضلاً عن خسائر مادية أخرى، في حين أعلن المرصد أن حصيلة القتلى بلغت 4 أشخاص.

يذكر أن قوات النظام السوري كانت أعلنت في 19 من الشهر الماضي أن جنديين اثنين أصيبا بجروح، ووقعت خسائر مادية جراء عدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق.