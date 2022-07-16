السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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مطار سان فرانسيسكو يستأنف عمله بعد تهديد بوجود قنبلة

منذ 4 دقائق
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بعد إخلاء المبنى الدولي في وقت متأخر من يوم الجمعة الواقع في 15 تموز، عقب تهديد بوجود قنبلة، أعلن مطار سان فرانسيسكو الدولي إنه استأنف عملياته الطبيعية.

وأضاف المطار في تغريدة اليوم السبت: “قامت الشرطة بتطهير المبنى الدولي. مطار سان فرانيسكو يستأنف عملياته الطبيعية”.

وكان المبنى تم إخلاؤه بعدما قالت شرطة سان فرانسيسكو إن ضباطا تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.

كذلك، قال المطار إن خدمتي قطارات كان قد تم تعليق عملهما بعد التهديد سيستأنفان العمل في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا بعد التحقيق.

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