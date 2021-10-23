الأحد 18 ربيع الأول 1443 ﻫ - 24 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطار “ليلفارد” العسكري يدخل رسمياً في خدمة قوات “الناتو”

منذ 8 ساعات
حلف الناتو

حلف الناتو

A A A
طباعة المقال

أعلنت القيادة الجوية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، أن الدول الأعضاء وضعت مطار “ليلفارد” العسكري في لاتفيا قيد الاستخدام على نطاق واسع بعد الانتهاء من تحديثه.

وقالت: “أصبح بإمكان القوات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي الوصول إلى مطار عسكري حديث آخر في منطقة البلطيق.. مطار “ليلفارد” قادر على استقبال طائرات الحلفاء في أي وقت من اليوم وأي ظروف جوية”.

وأضاف: “الناتو لن يسيّر دوريات لمقاتلاته في أجواء منطقة البلطيق، وسيستخدم المطار موقع هبوط بديل”.

وتابع: “بمعنى أنه إذا كان من المستحيل استخدام القواعد الجوية في إماري في إستونيا وإيالياي في ليتوانيا، سيتم إرسال المقاتلات إلى ليلفارد في لاتفيا”.

وأشار إلى أنه “في المستقبل القريب، تخطط مقاتلات F-16 الدنماركية للوصول إلى مطار لاتفيا بإطار دوريات الناتو في منطقة البلطيق على أساس التناوب”.

وأوضح أنه “بالإضافة إلى المقاتلات، سيستقبل المطار طائرات الشحن العسكرية والطائرات بدون طيار بعيدة المدى”.

وأنشأ الجيش السوفيتي قاعدة “ليلفارد” الجوية جنوب شرق العاصمة اللاتفية ريغا عام 1970، وكانت واحدة من أكبر قواعده في دول البلطيق.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة الفرنسية
    كمية كبيرة من المال و “الواقيات الذكرية” توقع بشبكة دعارة في فرنسا
    عناصر من الشرطة بالمكسيك- أرشيفية
    بالفيديو.. معركة مسلحة في المكسيك تودي بحياة أحد قادة عصابة “غولفو”
    مبادرة السعودية الخضراء
    ترحيب دولي واسع بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم ميليشيا حزب الله
    من هو القيادي في حزب الله الذي اغتيل اليوم.. وما علاقته بمجزرة رنكوس؟
    مليشيات إيرانية في سوريا
    قوات الأسد تقتل وتصيب عددا من عناصر المليشيات الإيرانية في دير الزور!
    الشيخ "بلال دقماق"
    إصابة الشيخ “بلال دقماق” و3 من افراد عائلته بإطلاق نار في طرابلس