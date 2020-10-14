مطالبات أممية لإيران بإطلاق سراح الأميركيين باقر نمازي ونجله

قضية رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني باقر نمازي ونجله، تتفاعل، حيث طالب أكثر من 150 موظفا أمميا سابقا ونشطاء، السلطات الإيرانية بإطلاق سراحهما.

وأعرب موظفون سابقون في منظمة الأمم المتحدة واليونسيف وأكاديميون إيرانيون بالمهجر عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الصحي لسيامك نمازي (49 عاما) نجل رجل الأعمال باقر نمازي (84 عاما).

ونشرت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها العاصمة التشيكية براغ، الأربعاء، نص رسالة مفتوحة دعا فيها هؤلاء الأشخاص للإفراج عن باقر وسيامك نمازي بعد خمس سنوات من السجن.

وتتهم السلطات الإيرانية نمازي ونجله بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، حيث اعتقلت الأخير في 13 تشرين الأول عام 2016، قبل أن تحتجز والده بعد عام واحد إثر قدومه لإيران بغرض مساعدته قانونيا.

وعاقبت واحدة مما يعرف بمحاكم الثورة في إيران (أحكامها موضع انتقادات من المنظمات الحقوقية) على الأب ونجله بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم الأخير 170 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن نمازي كان حاكم محافظة خوزستان جنوب غرب إيران قبل عام 1979، وهو عضو بارز متقاعد في منظمة اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، ونجله سيامك كان ناشطا مدافعا عن حقوق الإنسان.

وفي الامس طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإطلاق سراح سيامك نمازي، ووصف بومبيو استمرار حبس نمازي بأنه عمل “غير أخلاقي”، داعيا لسرعة إطلاق سراحه إلى جانب باقر نمازي ومراد طاهباز.

وحكم على الناشط البيئي مراد طاهباز بالسجن 10 سنوات في إيران بزعم تعاونه مع الولايات المتحدة.

وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية دعا في وقت سابق إلى إطلاق سراح الأمريكي – الإيراني مراد طاهباز من السجن بسبب إصابته بالسرطان، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.