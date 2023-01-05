مطلوب لهولندا.. اعتقال مهرب بشر إريتري في السودان

قال مدعون هولنديون (الخميس 5-1-2023) إن إريتريا مُدانا بتهمة تهريب البشر ومُدرجا على قائمة المطلوبين في هولندا منذ عام 2021، اعتُقل في السودان.

أضاف ممثلو الادعاء، الذين يريدون محاكمة الرجل بتهم تتعلق بشبكة مزعومة لتهريب البشر، ان هولندا ستطلب تسلم كيدان زكرياس حبت مريم.

وقال مكتب الادعاء العام إن كيدان (39 عاما) اعتُقل يوم الأحد في عملية نفذتها الشرطة لمكافحة غسل الأموال قادتها الإمارات.

وحكمت محكمة إثيوبية غيابيا بالسجن المؤبد على كيدان في يونيو حزيران 2021 بعد إدانته بتجويع وتعذيب لاجئين ومهاجرين أفارقة كانوا متجهين إلى أوروبا في مراكز احتجاز بليبيا.

وهرب من مبنى المحكمة في أديس أبابا في فبراير شباط 2021 بعد قرابة عام من المحاكمة بثماني تهم تتعلق بالاتجار بالبشر.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2021، وضع مكتب المدعي العام الهولندي كيدان على قائمة المطلوبين، قائلا إن تحقيقا كشف أن منظمته أساءت وابتزت وخطفت واغتصبت إريتريين كانوا يريدون الوصول إلى هولندا.

ويسمح القانون الهولندي، بموجب مفهوم الولاية القضائية العالمية، برفع قضايا على رعايا أجانب لجرائم ارتُكبت في الخارج إذا كان الضحايا في هولندا.

وينطلق آلاف اللاجئين والمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في قوارب صغيرة في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى أوروبا كل عام، ويغرق كثير منهم في الطريق.