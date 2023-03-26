مظاهرات تجتاج إسرائيل احتجاجا على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء يوم الأحد، ضد قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الجيش “يؤآف غالانت” من منصبه.

المئات من المتظاهرين، أغلقوا تقاطع “كابلان” في تل أبيب، فيما اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية بالأيدي.

وفي القدس الغربية، تجمع عشرات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو، احتجاجًا على قرار إقالة وزير الجيش غالانت.

وطالب المتظاهرين، بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه، فيما علّق نتنياهو قائلاً: “علينا جميعا أن نقف بحزم ضد العصيان العسكري”.

وفي القدس الغربية، تجمع عشرات الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو، احتجاجًا على قرار إقالة وزير الجيش غالانت.

وطالب المتظاهرين، بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه، فيما علّق نتنياهو قائلاً: “علينا جميعا أن نقف بحزم ضد العصيان العسكري”.

מפגינים ממשיכים לזרום לאיילון דרום pic.twitter.com/NePjd3QqgU — אדם קוטב | adam kutub (@adam_kutub) March 26, 2023

في أمريكا أيضاً، تظاهر العشرات أمام السفارة الإسرائيلية في نيويورك ضد قرار نتنياهو بعز وزير الجيش غالانت.

يشار، إلى أنّ نتنياهو أعلن وبشكلٍ مفاجئ وبعد عودته من زيارته الخارجية، عزل وزير الجيش الإسرائيلي غالانت من منصبه، على إثر مؤتمر نظمه الأخير ليلة يوم السبت، طالب فيه بوقف الإصلاحات القضائية.

وبحسب موقع “كود كود” العبري، فإنّ نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه، وأخبره أنّه فقد الثقة فيه، لعمله ضد الحكومة والتحالف خلال زيارته الخارجية.

وشددت القناة الـ12 العبرية، انّ غالانت لم ينسق كلمته مساء السبت مع نتنياهو مما أدى إلى تخريب الجهود في التوصل إلى حل بينهما.

نتنياهو غرد عبر صفحته على تويتر، حيثُ قال: يجب علينا جميعاً أن نقف بوجه من يرفض الإصلاحات.