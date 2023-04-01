مظاهرات في إسرائيل رفضاً لخطة التعديلات القضائية

خرج آلاف الإسرائيليين اليوم السبت، في مظاهرات حاشدة ضد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، القاضي بتعليق الإصلاحات القضائية.

في المقابل، دعا مؤيدون لليمين الإسرائيلي ورئيس الحكومة نتنياهو للخروج أيضاً لتأكيد تأييد القرار.

وقال موقع “واللا” العبري إن الآلاف من المحتجين الإسرائيليين سيشاركون اليوم في تظاهرات ستنظم في 150 مركزًا مختلفًا في جميع أنحاء البلاد.

واحتشد المتظاهرون الإسرائيليون في تقاطع كابلان في “تل أبيب” وأغلقوا عددا من شوارع المدينة، إضافة إلى تنظيم مظاهرات في حيفا والقدس وكذلك أمام منزل وزير العدل ياريف ليفين.

من جهتها، قالت قناة “INEWS24” العبرية إنه “بالرغم من أن ممثلي الائتلاف والمعارضة اجتمعوا هذا الأسبوع لإجراء محادثات في مقر الرئيس هرتسوغ، فإن التظاهرات ضد خطة التعديلات القضائية تتواصل الليلة للأسبوع الثالث عشر على التوالي”.