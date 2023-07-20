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مظاهرات في إسرائيل قبل تصويت على تعديلات قضائية

منذ 40 دقيقة
من الاحتجاجات في إسرائيل

من الاحتجاجات في إسرائيل

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يتدفق مئات الإسرائيليين المناهضين لخطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى القدس رغم شمس الصيف الحارقة على أمل حشد الدعم لموقفهم قبل تصويت يجرى على التعديلات الأسبوع المقبل.

وانطلق المحتجون، وكثير منهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون “الديمقراطية!”، في مسيرة من تل أبيب يوم السبت لمسافة تصل لنحو 66 كيلومترا تقريبا على طول طريق (رود1) السريع وخيموا خلال الليل في الأيام الماضية في متنزهات أو مزارع قريبة.

ويخططون للوصول إلى القدس والتجمع خارج الكنيست بالتزامن مع بدء التصويت لإقرار مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال قرارات السلطة التنفيذية، وهو ما يعتبره معارضون انتقاصا من استقلال القضاء.

وقالت شيكما بريسلر وهي من قادة الاحتجاجات لرويترز “سنكون رمزا لرغبتنا في إعادة توحيد صفوف الشعب وضمان أن البلاد أو الدولة لن تنهار”.

ويقول ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية إن التعديلات مطلوبة لتحقيق التوازن بين فروع السلطة. لكن استطلاعات رأي تشير إلى مخاوف واسعة النطاق حيالها بين الإسرائيليين كما أنها أضرت بالاقتصاد وأثارت قلق واشنطن.

    المصدر :
  • رويترز

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