الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 ﻫ - 25 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مظاهرات في السودان.. وانقطاع خدمات الإنترنت

منذ 37 دقيقة
احتجاجات السودان- أرشيفية

احتجاجات السودان- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

بدأ متظاهرون سودانيون الاحتشاد، الثلاثاء، قبل احتجاجات مقررة في الذكرى السنوية الأولى لانقلاب عسكري أدى إلى خروج التحول الديمقراطي في بلادهم عن مساره.

وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت إن خدمات الإنترنت قطعت في السودان حيث خطط نشطاء لتنظيم احتجاجات في العديد من المدن والبلدات، بما في ذلك مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وعطَل الانقلاب العسكري انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019 وأدى إلى تفاقم تدهور الاقتصاد. وسرعان ما علقت الدول المانحة مساعداتها وتراجعت قيمة العملة مع قيام الحكومة برفع الضرائب مما أطلق شرارة العديد من الإضرابات.

ورغم مرور عام على الانقلاب، لم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء، في حين عاد إسلاميون موالون للبشير إلى مواقعهم في الجهاز الإداري للدولة.

وينخرط القادة العسكريون الآن في مفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة معهم قبل الانقلاب. وتتولى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مهمة تسهيل المحادثات، بجانب لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وقدمت قوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي رؤيتها لسلطة يقودها مدنيون بالكامل لقيادة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات.

لكن لجان المقاومة، التي قادت حملة احتجاجات مستمرة منذ عام ضد الحكم العسكري، رفضت المفاوضات مع الجيش، وتطالب بتقديم قادته إلى العدالة بشأن مقتل أكثر من 100 متظاهر وانتهاكات مزعومة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية
اعتقالات جديدة لمواطنين فرنسيين في إيران
الدولار مقايل العملات
الإسترليني يرتفع.. واليورو بانتظار قرار الفائدة
إضرام النار في تمثال سليماني
إنتفاضة إيران
فيديو.. محتجون إيرانيون يضرمون النار بتمثال سليماني في طهران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يهوي بعد تعميم رياض سلامة!