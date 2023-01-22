الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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مظاهرات في بروكسل للمطالبة بالإفراج عن موظف إغاثة بلجيكي بإيران

منذ دقيقتين
مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل

مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن أوليفييه فانديكاستيل

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تظاهر الألوف في شوارع بروكسل، الأحد، للاحتجاج على احتجاز موظف الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل في إيران والذي حُكم عليه بالسجن 40 عاما بتهم بينها التجسس.

وقالت الحكومة البلجيكية إن التهم زائفة.

ورفع المتظاهرون، الذين كان من بينهم عائلة فانديكاستيل وأصدقاؤه وزملاؤه، لافتات كُتب عليها “حياته في خطر، ساهموا في إطلاق سراحه”، و “# أطلقوا سراح أوليفييه فانديكاستيل”.

وقال وزير العدل البلجيكي، بعد الحكم على فانديكاستيل الشهر الماضي، إنه سُجن جراء ما وصفه “بسلسلة جرائم ملفقة” وحُكم عليه انتقاما من عقوبة السجن 20 عاما التي أصدرتها محاكم بلجيكية على دبلوماسي إيراني عام 2021.

وتعقد المحكمة الدستورية البلجيكية الشهر المقبل جلسة بشأن قانونية معاهدة بلجيكية لتبادل السجناء مع إيران. وأشارت وسائل إعلام بلجيكية إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تبادل للسجناء بين البلدين بمن فيهم الدبلوماسي الإيراني، المُدان بالتخطيط لمؤامرة تفجير ضد جماعة معارضة في المنفى، وفانديكاستيل.

    المصدر :
  • رويترز

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