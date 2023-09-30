مظاهرات في سويسرا للمطالبة بمزيد من "العدالة المناخية"

تظاهر آلاف الأشخاص، السبت، في شوارع العاصمة السويسرية برن، للمطالبة بحماية أفعل للمناخ وبمزيد من “العدالة المناخية”، في تحرك نظم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وأشار منظمو التظاهرة المنضوون في “تحالف المناخ السويسري” إلى أن “الغضب من التقاعس على صعيد السياسة المناخية والعواقب المدمرة والفتاكة لأزمة المناخ، حشد مجموعات من كل الأعمار والآفاق”. وطالب المتظاهرون بوضع حد لتدمير البيئة واحترام الأهداف المناخية لاتفاق باريس.

ورفعت لافتات كتب عليها “لا كوكب، لا صحة، العدالة المناخية الآن، وأوقفوا الجنون”.

وبحسب المنظمين، بلغ عدد المتظاهرين 60 ألفاً، لكن الشرطة وعلى جري العادة لم تعط أي تقديرات للعدد.

وبعدما نظّموا مسيرة في شوارع برن، ملأ المتظاهرون الساحة الكبيرة المقابلة للقصر الاتحادي حيث مقر الحكومة والبرلمان.

وندّد المنظّمون خصوصاً بمراجعة قانون ثاني أكسيد الكربون الذي اقترحته الحكومة، والذي قالوا إنَّ أعضاء مجلس الشيوخ جعلوه “مخفّفا” هذا الأسبوع.

ولم يصوت النواب بعد على مشروع القانون الذي ينص على أن تخفّض سويسرا نحو ثلثي الانبعاثات داخليا والثلث المتبقي خارجياً.