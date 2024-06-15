مظاهرات متوقعة في فرنسا تندد باليمين المتطرف قبل الانتخابات

من المتوقع خروج مظاهرات في باريس ومدن أخرى بأنحاء فرنسا اليوم السبت للاحتجاج على حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قبل الانتخابات المقبلة للبرلمان الفرنسي.

وبعد تقدم حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم الأحد الماضي، قالت الشرطة إن من المتوقع خروج 350 ألف شخص في مسيرات. وتم نشر 21 ألف شرطي بعد أن دعت النقابات العمالية والجماعات الطلابية وجماعات حقوق الإنسان إلى مسيرات لمعارضة الحزب المناهض للهجرة والمشكك في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع تنظيم ما لا يقل عن 150 مسيرة في مدن من بينها مرسيليا وتولوز وليون وليل.

وفي باريس حيث من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 100 ألف شخص، تنطلق مسيرة ظهرا من ساحة الجمهورية.

وفي حديثها من ساحة الجمهورية، قالت صوفي بينيه زعيمة الاتحاد العام للشغل اليساري المتشدد للصحفيين “ننظم مسيرات لأننا نشعر بقلق بالغ من أن (رئيس حزب التجمع الوطني) جوردان بارديلا يمكن أن يصبح رئيس الوزراء المقبل… نريد منع هذه الكارثة”.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة على جولتين في 30 يونيو حزيران والسابع من يوليو تموز، بعد هزيمة تحالفه المنتمي لتيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.

وتكهنت سلسلة أولية من استطلاعات الرأي إلى إمكانية فوز حزب التجمع الوطني بالانتخابات ليصبح قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة.