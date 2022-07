مظاهرات هندوسية تحاصر أحد المساجد في الهند

في فيديو يظهر مظاهرات لمجموعات هندوسية حاصرت احد المساجد في ولاية كارناتاكا الهندية، تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين ضجت المواقع رفضاً للإفراج عن مصمم تطبيق لبيع النساء الهنديات المسلمات.

وذكر الصحفي الهندي إرشاد محمد عبر حسابه على موقع “تويتر” أن المظاهرة كانت عبارة عن مسيرة سياسية من تنظيم السياسي اليميني وعضو البرلمان الهندي تيجاسفي سوريا، وكانت من المفترض أن تسير من مدينة بنجلور إلى مدينة كولر في ولاية كارناتاكا.

وعند وصول المسيرة إلى محيط مسجد “حسين ماكن” في مدينة كولر، بدأ المشاركون فيها -كما يظهر في مقاطع الفيديو- بافتعال الفوضى والصياح، وحتى الرقص والغناء حول المسجد.

وتعليقاً على الحادثة، هاجمت الناشطة أمينة كوثر البرلماني الهندي تيجاسفي سوريا، قائلة إنه “أينما يذهب ينشر الإسلاموفوبيا”، مضيفة أن “هذه هي الطريقة التي تتعامل بها أغلبية تيار الهندوتفا اليميني مع الأقليات وأماكن عبادتهم في الهند”.

وفي السياق ذاته، ضجت منصات التواصل الهندية بعد إخلاء سبيل مصمم تطبيق “سولي ديلز” “Sulli Deals” الذي خصص لعرض صور لشخصيات وفتيات مسلمات للبيع، بعد أن تم القبض عليه منذ عدة أشهر.

وتناقلت وسائل الإعلام الهندية تصريحات من مسؤولين في محكمة ولاية دلهي الهندية التي أفرجت عنه بكفالة أول أمس الاثنين تؤكد أن سبب الإفراج عنه هو أنه “ارتكب الجريمة لأول مرة”، فضلاً عن أنه سيظل قيد التحقيقات وفي انتظار المحاكمة قريباً.

Bail is granted to #BulliBai and #SulliDeals App creators on humanitarian grounds.

Aren't those women auctioned online human too? Why does justice turns out to be selective when it comes to women and others who have been in jail for years without proper trials?#HateCrime pic.twitter.com/TptjGWEu4C

— Congress Kerala (@INCKerala) March 29, 2022