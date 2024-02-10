مظاهرة في ميلانو الايطالية احتجاجاً على التأثير البيئي للألعاب الأولمبية

خرج نحو 300 شخص في مدينة ميلانو في مظاهرة، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، احتجاجاً على التأثير البيئي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في شمال إيطاليا في 2026.

ونظمت الاحتجاج مجموعة تطلق على نفسها اسم “اللجنة الأولمبية للطاقة غير المستدامة” وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “الثلج المزيف..ربح حقيقي”.

وستقام الألعاب في موقعين رئيسيين، ميلانو نفسها وبلدة كورتينا دامبيزو في جبال الألب، وقال المحتجون إن مساحة كبيرة ستتعرض لأضرار بسبب أعمال البناء اللازمة.

كما أن فصل الشتاء الأكثر دفئا في إيطاليا يزيد من صعوبة ضمان الغطاء الثلجي دون اللجوء إلى مدافع لإنتاج ثلوج اصطناعية.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي الأسبوع الماضي إنه يشعر بقلق متزايد.