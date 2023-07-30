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استحواذ معادن السعودية على 10٪ من فالي البرازيلية

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2023 11:55 صباحًا
شركة فالي البرازيلية

شركة فالي البرازيلية

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أفصحت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للبورصة اليوم الأحد إنها وافقت على صفقة للاستحواذ على حصة 10 بالمئة من شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية في إطار استراتيجية للاستثمار في أصول التعدين العالمية.

ووقعت معادن، من خلال مشروعها المشترك منارة الذي أسسته مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الخميس اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 10 بالمئة في شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة، على أساس قيمة المشروع البالغة 26 مليار دولار.

وقال بيان الشركة “سيساهم استثمار منارة في فالي بشكل رئيسي في مساعدة الشركة على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل عبر محفظة أصولها. وتعتبر هذه المعادن ضرورية لعملية تطوير تقنيات جديدة ستساهم في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة”.

والصفقة، التي ستمولها شركة معادن من مواردها الخاصة، تخضع للموافقات التنظيمية ومن المتوقع استكمالها في الربع الأول من عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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