معارك عنيفة تدور في آخر معاقل الجيش الأوكراني بماريوبول

قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية اليوم الأربعاء إن قتالا عنيفا يدور في مصنع آزوفستال للصلب الذي يتحصن فيه آخر المدافعين عن المدينة وبعض المدنيين.

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني إن الاتصال انقطع مع المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في مصنع الصلب المترامي الأطراف، وإن هناك أكثر من 30 طفلا من بين من ينتظرون الإجلاء من المكان.

وتشن القوات الروسية هجوما بالدبابات والمشاة على مجمع آزوفستال لصناعة الصلب آخر جيب يتحصن فيه الجنود الأوكرانيون في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وفي تلك الأثناء كشف الاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة مقترحة ضد موسكو تحرمها من عائدات النفط.

وقال عمدة ماريوبول فاديم بويتشينكو اليوم الأربعاء إن قتالا عنيفا يدور في مجمع آزوفستال، وأضاف أن الاتصالات انقطعت مع المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين بالمجمع.

في المقابل، نفى الكرملين اقتحام القوات الروسية للمجمع، غير أن قوات دونيتسك الانفصالية المدعومة من موسكو نشرت صورا لقصفها آزوفستال بالدبابات وراجمات الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين “صدر الأمر علنا (في 21 أبريل/نيسان) من القائد الأعلى (الرئيس فلاديمير بوتين) بإلغاء أي عملية اقتحام”، وأضاف أن القوات الروسية تحاصر الموقع لكنها لا تتدخل إلا لمنع محاولات المقاتلين الأوكرانيين للعودة إلى مواقع إطلاق النار.