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معاقبة "بياستري" بالتراجع ثلاثة مراكز عند الانطلاق بجائزة إيميليا رومانيا الكبرى

منذ 6 دقائق
أوسكار بياستري

أوسكار بياستري

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قرر مراقبو السباق معاقبة أوسكار بياستري سائق مكلارين بالتراجع ثلاثة مراكز عند الانطلاق بعدما أعاق منافسا خلال التجارب التأهيلية لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لينطلق من المركز الخامس بعدما أنهى التجارب التأهيلية ثانيا اليوم السبت 18 أيار/مايو 2024.

وبهذا يتقدم زميله في الفريق لاندو نوريس، الفائز بجائزة ميامي الكبرى، إلى المركز الثاني خلف ماكس فرستابن حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام.

وسيبدأ شارل لوكلير سائق فيراري السباق من المركز الثالث، متفوقا على زميله في الفريق كارلوس ساينز الذي سينطلق من المركز الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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