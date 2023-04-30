الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
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معاقبة جنرال بالجيش الإسرائيلي لمشاركته في مظاهرة بالزي العسكري

منذ 53 دقيقة
مظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

مظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

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عوقب ضابط برتبة ميجر في الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد لمشاركته في مظاهرة سياسية بالزي العسكري، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها وسط أزمة التعديلات القضائية المزمعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الضابط برتبة ميجر وإنه ظهر على شاشة التلفزيون وهو يحمل محفة في إطار فقرة دعائية خلال مسيرة موالية للحكومة يوم الخميس ضمن محاولة للرد على مظاهرات تخرج منذ شهور رفضا للتعديلات.

وأكد الجيش رتبة الضابط لكنه أشار في بيان حول المخالفة التي ارتكبها إلى أنه شارك في مظاهرة الأسبوع الماضي بالزي العسكري مضيفا أنه قرر تجريده من مهامه القيادية.

وأثار مسعى الائتلاف الحكومي الديني القومي بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا قلقا بخصوص استقلال القضاء. ويقول نتنياهو إن التشريع، المعلق في الوقت الحالي، يهدف إلى إحداث التوازن بين أفرع السلطة.

وترددت أصداء الخلاف داخل الجيش الذي يعتمد كثيرا على المجندين ويعد منذ وقت طويل بوتقة انصهار للمجتمع المنقسم. وهدد بعض جنود الاحتياط بعدم الانصياع لأوامر الاستدعاء في حالة تنفيذ التعديلات.

وعبر وزير الدفاع يوآف جالانت عن معارضته لوتيرة التغييرات مشيرا إلى قلقه إزاء استعداد البلاد للحرب. ورد نتنياهو بإعلان إقالة جالانت لكنه تراجع مشيرا إلى الحاجة لمواجهة التحديات الأمنية.

    المصدر :
  • رويترز

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