معاقب أميركياً... البرلمان الصيني يعيّن الجنرال لي شانغفو وزيراً جديداً للدفاع

أكد المؤتمر الوطني الصيني صباح اليوم الأحد أنه تم تعيين الجنرال لي شانغفو، وزير الدفاع الجديد في الصين.

وانضم “لي” إلى اللجنة العسكرية المركزية في نفس الجلسة التي عقدها البرلمان، اليوم ليصبح أول عسكري في تلك اللجنة من قوة الدعم الاستراتيجي بالجيش، التي أنشئت عام 2015 لإعادة التركيز على الفضاء والحرب الإلكترونية.

إلا أن الوزير الجديد الذي يعتبر من أبرز الوجوه المخضرمة التي عملت على تحديث جيش التحرير الشعبي، مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، منذ العام 2018.

شراء أسلحة روسية

إذ فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على لي حينها، بعد شراء أسلحة روسية، بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز Su-35 ونظام صواريخ أرض-جو من طراز S-400.

يشار إلى أن الوزير الجديد كان بعد تخرجه في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع، تولى مناصب عدة في مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية.

كما أطلقت الصين خلال عمله في المركز بنجاح أول صاروخ مضاد للأقمار الصناعية.

إلى ذلك عمل في إدارة التسليح العامة للجيش بين عامي 2013 و2015.

وقد تؤدي خطوة تعيينه وزيرا للدفاع إلى تصعيد التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبيرغ”.